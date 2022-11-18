Новий відпочинковий комплекс Emily Resort запрошує всіх львів’ян та гостей міста завітати всією родиною на казкову виставу-мюзикл до свята Миколая — «Вкрадений час»!

Напередодні Різдва та Нового Року, очікуючи на подарунки святого Миколая, усі вірять в дива дужче ніж будь-коли, потайки сподіваючись, що саме старенький добрий бородань здійснить найзаповітнішу мрію кожного.

Тож казкова вистава-мюзикл «Вкрадений час» розповідає про дивовижну історію, яка трапилася у казковому містечку Вінтервілль, де розташована майстерня святого Миколая, у якій дідуньо, не покладаючи рук, наполегливо працює разом зі своїми відданими помічниками-ельфами. Попереду Різдво і на його подарунки під подушками і ялинками чекають мільйони дітей по всьому світу. Однак навіть у бездоганному фантастичному світі можуть трапитися непередбачувані труднощі. Цьогоріч у передсвятковій метушні балакучий бешкетун ельф Джангл через непорозуміння залишився без подарунка, тож образився на Миколая і вирішив помститися йому, викравши ніщо інше, як... чарівний хронометр часу. Але ж без нього святий Миколай не зможе завести мотор свого ретромобіля і відтак подарувати малечі свято! Врятувати його мають онука Миколая – Емілі та добрий ельф Джингл, які вирушать на пошуки хронометра, заручившись допомогою вірних друзів.

«Вкрадений час» – це фантастична історія, від якої перехопить подих як у діток, так навіть і у дорослих – карколомні пригоди, неймовірні відкриття та нелегкі випробування, які яскраві головні герої обов'язково подолають, навчившись бути мудрими, розважливими та відкривши свої серця для добра.

Святкова вистава «Вкрадений час» вперше відбуватиметься у новому сучасному івент-холі – Emily Event Hall, тож неодмінно вразить Вас всіх гостей своїми масштабами, декораціями та ефектним шоу!

Подаруйте Вашій малечі святковий настрій та незабутні враження – пориньте у подорож до світу Святого Миколая разом з Emily Resort!

У головних ролях: Анастасія Марків, Василь Беспаленко, Ескен Зова, Максим Спасов та шоу-балет Best Entertainment Team

Графік вистав:

16 грудня, п'ятниця, 19:00 (прем'єра)

17 грудня, субота, 16:00

18 грудня, неділя, 16:00

19 грудня, понеділок – благодійні вистави, котрі відбуватимуться для дітей, що постраждали в Україні внаслідок російської агресії.

Проте це ще не всі зимові подарунки від Emily Resort! Головний сюрприз чекає на гостей вже у грудні: на території Emily Resort відкриється казкове містечко Winterville – справжня чарівна зимова країна! Тут на Вас чекатимуть магічні будиночки, фантастичні місцеві жителі, ярмарки, атракціони та неймовірні розваги. Тож усі гості вистав до свята Миколая зможуть в цей день також безкоштовно відвідати Winterville!

Квитки вже на gastroli.ua

Локація: Emily Event Hall, м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б, комплекс Emily Resort.