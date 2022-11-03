Продаж skipass Early Bird триватиме до 1 грудня

У вівторок, 1 листопада, відпочинковий комплекс Emily Resort оголосив про початок продажу skipass (абонементів на катання) на лижний сезон 2022/2023.

Emily Resort – це надсучасний гірськолижний курорт міського типу з трьома просторими трасами для катання не лише у зимовий період, а й цілий рік! На любителів зимового катання у розважальному комплексі Emily Resort чекають три гірськолижні схили різної складності: 595 м, 528 м і 475 м. Крісельний підйомник на 4 місця, загальна довжина витягу становить 404 м з перепадом висот до 80 м. Взимку до послуг гостей також буде прокат спорядження, лижна школа, надсмачний фудкорт та сноутюбінг.

Продаж skipass Early Bird вже розпочато і любителі катання можуть придбати абонементи на зимовий сезон 2022/2023 за спеціальною ціною до 1 грудня. Це найкраща можливість для тих, хто планує регулярно кататися на лижах у сезонні та несезонні періоди, адже ціни, що вказані у абонементі Early Bird дійсні як у низький, так і у високий сезон.

«А це означає, що ви можете планувати та бюджетувати свої зимові враження вже сьогодні! Тож скористайтеся чудовими перевагами, сплануйте зимовий відпочинок вже зараз або придбайте абонемент у якості подарунку близьким чи друзям», – наголошують в Emily Resort.

Skipass можна придбати за телефоном: +38 032 242 22 21 або за адресою м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б, комплекс Emily Resort.