Першим з'єднати човен і SPA-процедури здогадався нідерландський дизайнер Франк де Брейн. Проте відтепер провести вихідні, спробувавши цей унікальний спосіб відпочинку, можна поблизу Львова – у відпочинковому комплексі Emily Resort.

SPA-човен призначений для того, аби ви могли не лише плавати по кришталевій водоймі, одночасно сидячи у теплому чані, розташованому в центрі човна.

У SPA-човні ви можете почуватися в теплі за будь-якої погоди, адже вода у ньому має температуру до 42 градусів та постійно підігрівається за допомогою печі, якою оснащений човен.

Для плавання у SPA-човні у Emily Resort ви можете брати із собою приємну компанію аж до 6 осіб та насолоджуватися унікальним SPA-відпочинком.

Фото Instagram Сергія Балабана

«Щось нове вироблене нами – Човен-чан! Чан для 8-ми осіб на електромоторі, 8 годин повного ходу 10 км/год на одному моторі, нагрівання 2000 літрів за 60 хвилин (додаткова опція) в комплекті ємність для плавучої кеглі 25 літрів і для пляшок з льодом, рятувальний круг, піч з нержавійки, скринька для речей», – так про характеристики човна-чана написав Сергій Балабан, підприємець, який займається виготовленням цих плавучих розваг.

Вартість SPA-човна:

3 години – 6000 грн (до 6 осіб)

2 години – 4500 грн (до 6 осіб)

Також можна замовити екскурсію на човні водоймою (без води у чані) – вартість – 30 хвилин – 1000 грн.

Emily Resort - це безмежний простір для Вашого незабутнього відпочинку!

Відпочинковий комплекс розташований адресою:

м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Для замовлення SPA-човна:

+380 (96) 001 33 83 (Telegram/Viber/WhatsApp)

Детальна інформація: emilyresort.com.ua