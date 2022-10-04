Човен-чан: світовий винахід для відпочинку доступний у Львові
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Першим з'єднати човен і SPA-процедури здогадався нідерландський дизайнер Франк де Брейн. Проте відтепер провести вихідні, спробувавши цей унікальний спосіб відпочинку, можна поблизу Львова – у відпочинковому комплексі Emily Resort.
SPA-човен призначений для того, аби ви могли не лише плавати по кришталевій водоймі, одночасно сидячи у теплому чані, розташованому в центрі човна.
У SPA-човні ви можете почуватися в теплі за будь-якої погоди, адже вода у ньому має температуру до 42 градусів та постійно підігрівається за допомогою печі, якою оснащений човен.
Для плавання у SPA-човні у Emily Resort ви можете брати із собою приємну компанію аж до 6 осіб та насолоджуватися унікальним SPA-відпочинком.
Фото Instagram Сергія Балабана
«Щось нове вироблене нами – Човен-чан! Чан для 8-ми осіб на електромоторі, 8 годин повного ходу 10 км/год на одному моторі, нагрівання 2000 літрів за 60 хвилин (додаткова опція) в комплекті ємність для плавучої кеглі 25 літрів і для пляшок з льодом, рятувальний круг, піч з нержавійки, скринька для речей», – так про характеристики човна-чана написав Сергій Балабан, підприємець, який займається виготовленням цих плавучих розваг.
Вартість SPA-човна:
3 години – 6000 грн (до 6 осіб)
2 години – 4500 грн (до 6 осіб)
Також можна замовити екскурсію на човні водоймою (без води у чані) – вартість – 30 хвилин – 1000 грн.
Emily Resort - це безмежний простір для Вашого незабутнього відпочинку!
Відпочинковий комплекс розташований адресою:
м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б
Для замовлення SPA-човна:
+380 (96) 001 33 83 (Telegram/Viber/WhatsApp)
Детальна інформація: emilyresort.com.ua