Львівський Emily Medical Center є єдиним сертифікованим медичним центром Маєр-терапії

Щоб бути здоровим, відчувати себе повним енергії та не втратити передчасно природну красу, хвороби краще попередити, а не лікувати їх агресивними способами. Саме на це скерована детокс-терапія – один із найбільш популярних хелсі-напрямків у світі. Не всім відомо, що перші такі програми очищення організму розробив ще доктор медицини Франц Майєр на початку ХХ ст. Його підхід досі вважається класичним прикладом детокс-терапії і активно застосовується.

Доктор Майєр після багаторічної практики дійшов до висновку, що кишківник відіграє дуже важливу роль в організмі, і від його стану та функціональності залежить загальний стан здоров’я людини та зовнішній вигляд. Тож його методика передбачає комплексне очищення кишківника від шлаків, жирів та токсинів, відновлення його функцій та мікрофлори без застосування ліків. Це, у свою чергу, дозволяє нормалізувати обмін речовин, відрегулювати важливі функції організму та запустити його самовідновлення. Майєр-терапія визнана однією із найефективніших методик превентивної медицини.

В Україні одиниці медичних центрів мають міжнародний сертифікат якості і можуть працювати за програмою доктора Майєра. У Львові єдиним таким центром є Emily Medical Center, що є справжнім світовим визнанням якості. Пацієнтам тут пропонують два курси – на 7 та 14 днів. Кожен з них передбачає розробку індивідуальної детокс-програми за результатами комплексного обстеження для будь-якого пацієнта – незалежно від віку чи наявності хвороб.

Детокс-терапія в Emily Medical Center включає підбір харчування та питний режим мінеральних вод у бюветі медичного центру, широкий спектр косметологічних та апаратних процедур під індивідуальним контролем кваліфікованих Майєр-спеціалістів. Збагачення програми мануальними практиками, масажем, лімфодренажною та кисневою терапією дозволяють досягти якнайкращих результатів.

Після такої детокс-терапії пацієнти нормалізують свою вагу, часто позбуваються хронічних захворювань органів травлення, опорно-рухового апарату, шкірних патологій, а також забувають про депресивні та тривожні розлади, адже програма передбачає спокій та відпочинок.

Детальну інформацію та консультацію щодо детокс-терапії в Emily Medical Center можна отримати на сайті медичного центру або за телефонами: +380 32 242 22 71 або +380 67 55 00 015.