Поблизу Львова відкрився новий ультрасучасний медичний центр, якому немає аналогів – Emily Medical Center!

Emily Medical Center – унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, адже саме тут кваліфіковані лікарі надають послуги на рівні світових стандартів медицини та косметології.

Справжня краса починається зі здоров’я, саме тому Emily Medical Center пропонує широкий спектр послуг для його підтримки та відновлення у форматі індивідуальних комплексних програм, які дозволяють привести до норми стан та функціонування організму.

Кожна з лікувально-оздоровчих програм тривалістю 7 або 14 днів розробляється та формується індивідуально для пацієнта сертифікованими фахівцями Emily Medical Center за результатами комплексного обстеження. Незалежно від тривалості, програми включають детокс та антиейджинг-терапію, а також складаються з п’яти блоків:

Дієтичне харчування;

Апаратно-лабораторна діагностика та консультації лікарів;

Терапії, апаратні методики, масажні та гідромасажні процедури;

Медикаментозне лікування;

Питний режим та підбір мінеральних вод у бюветі медичного центру.

Передові наукові та медичні технології, які використовуються у медичному центрі, забезпечують професійну профілактику та догляд, зниження рівня стресу, підвищення працездатності, очищення та повне перезавантаження організму. А з позиції превентивної медицини лікарі надають рекомендації щодо профілактики виникнення певних паталогічних станів та їх раннього виявлення.

Як результат, професійний індивідуальний курс у Emily Medical Center дозволить не лише омолодити Ваш організм, покращити його стан та самопочуття, а й підвищити якість, комфорт і тривалість життя.

Emily Medical Center знаходиться за адресою:

м.Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б (комплекс Emily Resort)

Консультація лікаря за телефоном: +38 (032) 242 22 71

Детальна інформація на сайті Emily Medical Center