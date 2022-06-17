Альтернатива морському узбережжю всього за чотири кілометри від центру Львова
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У відпочинковому комплексі Emily Resort відкрився новий найбільший піщаний пляж для відпочинку та розваг всієї родини – City Beach.
Головний пляж Львова – City Beach працює щодня з 10:00 до 20:00 та протягом цілого літнього сезону. На новій зоні літнього відпочинку гостей чекає:
- Білосніжний піщаний пляж з частиною натурального газону для відпочинку на власному рушнику;
- Аквазона із двома природніми басейнами з регульованим дном для дітей, глибиною 25 см та 70 см;
- Комфортні роздягальні та парасолі від сонця;
- Індивідуальні шафки з замком;
- Зона душів.
Вартість відвідування City Beach:
- Вхід для дорослого на цілий день – 300 грн;
- Вхід для дитини зростом до 120 см у супроводі дорослих – безкоштовно;
- Вхід для ветеранів АТО, учасників бойових дій та ЗСУ – безкоштовно.
*Квиток можна придбати на локації.
City Beach – перша пляжна зона у Emily Resort, в якому згодом відкриється Aquatoria - найбільша зона відкритих басейнів у Львові, а вже з 18 червня відвідувачів прийматиме Island Beach Club - острів для ексклюзивного відпочинку!
Адреса: Львів-Винники, вул. Хмельницького 9Б, комплекс Emily Resort.
Детальна інформація: + 38 (032) 242 22 21
Сайт відпочинкового комплексу Emily Resort
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