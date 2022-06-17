Головний пляж Львова – City Beach працює щодня з 10:00 до 20:00 та протягом цілого літнього сезону

У відпочинковому комплексі Emily Resort відкрився новий найбільший піщаний пляж для відпочинку та розваг всієї родини – City Beach. Головний пляж Львова – City Beach працює щодня з 10:00 до 20:00 та протягом цілого літнього сезону. На новій зоні літнього відпочинку гостей чекає: Білосніжний піщаний пляж з частиною натурального газону для відпочинку на власному рушнику;

Аквазона із двома природніми басейнами з регульованим дном для дітей, глибиною 25 см та 70 см;

Комфортні роздягальні та парасолі від сонця;

Індивідуальні шафки з замком;

Зона душів. Вартість відвідування City Beach: Вхід для дорослого на цілий день – 300 грн;

Вхід для дитини зростом до 120 см у супроводі дорослих – безкоштовно;

Вхід для ветеранів АТО, учасників бойових дій та ЗСУ – безкоштовно. *Квиток можна придбати на локації. City Beach – перша пляжна зона у Emily Resort, в якому згодом відкриється Aquatoria - найбільша зона відкритих басейнів у Львові, а вже з 18 червня відвідувачів прийматиме Island Beach Club - острів для ексклюзивного відпочинку! Адреса: Львів-Винники, вул. Хмельницького 9Б, комплекс Emily Resort.

Детальна інформація: + 38 (032) 242 22 21 Сайт відпочинкового комплексу Emily Resort

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