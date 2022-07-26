Медичний центр Emily Medical Center отримав офіційний сертифікат від дійсного члена міжнародної організації Майєр-терапевтів

Emily Medical Center – єдиний офіційно сертифікований медичний центр терапії за Майєром у Львові!

Минулого тижня медичний центр Emily Medical Center отримав офіційний сертифікат від дійсного члена міжнародної організації Майєр-терапевтів - доктора Сеппа Ферґеля, який завітав у Еmily Medical Center, аби особисто переконатися у кваліфікації спеціалістів медичного центру та власноруч вручити центру сертифікат підтвердження якості послуг для проведення терапії за Майєром.

За оцінками експертів, це справжнє світове визнання якості, яке дозволяє проводити у Emily Medical Center Майєр-терапію.

Майєр-терапія – це унікальна методика очищення організму, яка скерована на нормалізацію обміну речовин, відновлення роботи травної системи та покращення загального стану організму. Майєр-терапія визнана однією із найефективніших методик превентивної медицини, адже вона базується на трьох основних складових:

- навчання;

- очищення;

- заміщення.

Тож відтепер Еmily Medical Center володіє офіційним статусом центру Майєр-терапії та запрошує на програму комплексного очищення організму, індивідуально підібраного харчування та питного режиму мінеральних вод, широкий спектр косметологічних та апаратних процедур під індивідуальним контролем кваліфікованих Майєр-спеціалістів.

Детальна інформація та консультація:

+380 32 242 22 71

+380 67 55 00 015

Детальніше на сайті medical.emilyresort.com.ua