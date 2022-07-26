Emily Aquatoria запрошує на довгоочікуване відкриття!
Вже цієї п'ятниці, 29 липня, у Emily Resort відкривається нова локація для літнього відпочинку – Emily Aquatoria – найбільша зона басейнів та розваг для всієї родини!
Emily Aquatoria пропонує безліч можливостей для сімейного дозвілля:
- найбільша площа басейнів з підігрівом;
- дитячий аквапарк із басейном;
- зони для пляжних та дитячих розваг;
- острівна зона у басейні з ефектом infinity;
- 50-метрові доріжки для плавання;
- ресторан з найдовшою барною стійкою у Львові;
- анімація для дорослих та дітей.
Атмосфера справжнього літа, розваги, басейни, шезлонги та прохолодні напої - незабутні емоції та чудові відчуття в спекотні дні гарантовано!
Графік роботи: 10:00-20:00 щодня
Львів-Винники, Хмельницького, 9Б
Деталі за телефоном: + 38 (032) 242 22 21
Вартість emilyresort.com.ua. Квитки можна придбати на вході в Emily Resort.