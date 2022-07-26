Вже цієї п'ятниці, 29 липня, у Emily Resort відкривається нова локація для літнього відпочинку – Emily Aquatoria – найбільша зона басейнів та розваг для всієї родини!

Emily Aquatoria пропонує безліч можливостей для сімейного дозвілля:

- найбільша площа басейнів з підігрівом;

- дитячий аквапарк із басейном;

- зони для пляжних та дитячих розваг;

- острівна зона у басейні з ефектом infinity;

- 50-метрові доріжки для плавання;

- ресторан з найдовшою барною стійкою у Львові;

- анімація для дорослих та дітей.

Атмосфера справжнього літа, розваги, басейни, шезлонги та прохолодні напої - незабутні емоції та чудові відчуття в спекотні дні гарантовано!

Графік роботи: 10:00-20:00 щодня

Львів-Винники, Хмельницького, 9Б

Деталі за телефоном: + 38 (032) 242 22 21

Вартість emilyresort.com.ua. Квитки можна придбати на вході в Emily Resort.