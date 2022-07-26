Emily Kids Camp – Англомовний Табір Професій – це творчий, креативний та розвиваючий навчальний простір для допитливих і активних дітей!

Вже з серпня на території відпочинкового комплексу Emily Resort розпочинає свою діяльність Emily Kids Camp – англомовний табір професій!

Emily Kids Camp – Англомовний Табір Професій – це творчий, креативний та розвиваючий навчальний простір для допитливих і активних дітей!

В таборі Emily Kids Camp – Ваші діти поринуть у цікавий світ різноманітних професій, у ігровій формі ознайомляться із новими заняттями, послухають інтерактивні лекції від представників професій, візьмуть участь у воркшопах, інтенсивах та майстер-класах українською та англійською мовами. І звісно ж на них очікують активні ігри та розваги на свіжому повітрі на території нового відпочинкового комплексу Emily Resort:

тюбінг-парк з 7 трасами

природна водойма з регульованим дном

дитячий аквапарк із басейном

івент-хол для перегляду концертів, фільмів та лекцій

масштабна спортивна арена

справжні футбольні поля

Розпочато набір у групи:

- 08.08 – 14.08.2022

- 15.08 – 21.08.2022

- 22.08 – 28.08.2022

Локація: Emily Resort, м.Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Табір: із щоденним проживанням та вивченням англійської мови

Проживання: комфортабельний хостел, у кімнаті по 4-6 осіб

Тривалість зміни: 7 днів (понеділок-неділя)

Термін: 08.08.2022 – 28.08.2022 (щотижня 1 заїзд)

Група: 25 дітей

Вік: 8-12 років

Харчування: 4-разове (сніданок, обід, підвечірок, вечеря)

Детальна інформація та запис за телефонами:

+380 32 242 22 61/ +380 68 307 73 07 (Viber/Telegram)

Emily Kids Camp – пізнавальні розваги для Ваших дітей!