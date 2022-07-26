Дитячий відпочинок із користю та задоволенням у Emily Kids Camp!
Вже з серпня на території відпочинкового комплексу Emily Resort розпочинає свою діяльність Emily Kids Camp – англомовний табір професій!
Emily Kids Camp – Англомовний Табір Професій – це творчий, креативний та розвиваючий навчальний простір для допитливих і активних дітей!
В таборі Emily Kids Camp – Ваші діти поринуть у цікавий світ різноманітних професій, у ігровій формі ознайомляться із новими заняттями, послухають інтерактивні лекції від представників професій, візьмуть участь у воркшопах, інтенсивах та майстер-класах українською та англійською мовами. І звісно ж на них очікують активні ігри та розваги на свіжому повітрі на території нового відпочинкового комплексу Emily Resort:
- тюбінг-парк з 7 трасами
- природна водойма з регульованим дном
- дитячий аквапарк із басейном
- івент-хол для перегляду концертів, фільмів та лекцій
- масштабна спортивна арена
- справжні футбольні поля
Розпочато набір у групи:
- 08.08 – 14.08.2022
- 15.08 – 21.08.2022
- 22.08 – 28.08.2022
Локація: Emily Resort, м.Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б
Табір: із щоденним проживанням та вивченням англійської мови
Проживання: комфортабельний хостел, у кімнаті по 4-6 осіб
Тривалість зміни: 7 днів (понеділок-неділя)
Термін: 08.08.2022 – 28.08.2022 (щотижня 1 заїзд)
Група: 25 дітей
Вік: 8-12 років
Харчування: 4-разове (сніданок, обід, підвечірок, вечеря)
Детальна інформація та запис за телефонами:
+380 32 242 22 61/ +380 68 307 73 07 (Viber/Telegram)
Emily Kids Camp – пізнавальні розваги для Ваших дітей!