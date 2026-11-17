У Києві на вулиці Празькій водій збив візочок з дитиною

У Києві правоохоронці затримали водія Toyota Prius, який на нерегульованому пішохідному переході збив візочок із чотиримісячною дівчинкою. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Аварія трапилася ввечері в суботу, 14 листопада, на вулиці Празькій. 23-річний водій Toyota Prius їхав у напрямку Дарницької площі. У цей час на нерегульованому пішохідному переході дорогу переходили дві жінки, одна з яких котила дитячий візочок.

«Водій не знизив швидкість і не надав перевагу пішоходам, унаслідок чого збив візочок із дитиною», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми й наразі перебуває в реанімації. Водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 12 листопада в Шептицькому районі Львівської області внаслідок зіткнення двох позашляховиків загинула чотирирічна дівчинка.