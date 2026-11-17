У Мукачевому пролунали вибухи

У вівторок, 17 листопада, Росія атакувала ударними безпілотниками місто Мукачево на Закарпатті.

«Сьогодні ворог вкотре атакував наше місто. Закликаємо мешканців громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій», – повідомили в Мукачівській міськраді.

Повітряну тривогу в Мукачівському районі оголосили о 9:24 і станом на момент публікації новини вона досі триває. О 9:56 місцеві телеграм-канали повідомили про влучання у Мукачеві. Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у телеграм повідомив, що дрон влучив у приміщення поблизу старого МРЕО на об’їзній.

Мерія закликала не публікувати в соціальних мережах фото та відео роботи сил протиповітряної оборони.

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За даними депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, російський «Шахед» влучив у старі приміщення на об’їзній Мукачева за Берегівським мостом. Неподалік розташоване одне із підприємств.