По заводу Flex вдарили з фрегата «Адмірал Макаров»

Служба безпеки України встановила російських командирів, які віддали наказ завдати ракетного удару по заводу Flex на Закарпатті. Про це у середу, 24 червня, повідомила Мукачівська міськрада з посиланням на Книгу катів українського народу.

Йдеться про ракетну атаку 21 серпня 2025 року по цивільному об’єкту – мукачівському заводу «Флекстронікс», який займається виробництвом електричних побутових приладів (медичної, телекомунікаційної електроніки, фітнес-трекерів тощо) для глобальної американської корпорації Flex.

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Росія випустила по заводу дві крилаті ракети морського базування типу 3М-14 «Калібр». Удар завдали з пускового комплексу фрегата «Адмірал Макаров», який перебував на зовнішньому рейді порту Новоросійськ, на південь від мису Мисхако.

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Ракети влучили на територію заводу близько 4:30, суттєво пошкодивши виробничі цехи, офісні та складські приміщення. Постраждав не лише «Флекстронікс», а й державне підприємство «Мессер Україна» (виробник промислових і медичних газів), яке орендувало обладнання на території заводу. 25 людей звернулися по медичну допомогу.

Управління СБУ в Закарпатській області повідомило про підозру за ст. 438 КК України (воєнні злочини) чотирьом російським командирам Чорноморського флоту:

уродженцю Севастополя, командувачу Чорноморського флоту РФ, адміралу Сергію Пінчуку;

уродженцю Москви, начальнику штабу Чорноморського флоту РФ, віцеадміралу Аркадію Романову;

уродженцю міста Сергіїв Посад, командиру 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, контрадміралу Володимиру Кузьміну;

уродженцю Ярославля, начальник штабу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, капітану першого рангу Михайлу Тітову.

Встановлено, що удар спланували та здійснили за чіткою ієрархією командування Чорноморського флоту РФ. Командувач флоту Сергій Пінчук отримав бойовий наказ від вищого військово-політичного керівництва Росії та віддав наказ на застосування підпорядкованих сил командиру 30-ї дивізії надводних кораблів. Начальник штабу Аркадій Романов забезпечив планування вогневого ураження, розподіл цілей і ракет.

Командир 30-ї дивізії Володимир Кузьмін віддав бойове розпорядження безпосередньому виконавцю – командиру фрегата «Адмірал Макаров» капітану 3 рангу Сергію Гаврильченку, а Михайло Тітов як начальник штабу дивізії визначив основні та запасні координати об’єкта удару, час його завдавання та необхідну кількість ракет.

«Слідство встановило, що мотивом цього удару було тероризування цивільного населення України, припинення роботи промислових підприємств, створення умов для постійної напруги в суспільстві та примушування керівництва України до вигідних для РФ територіальних і політичних поступок», – йдеться у повідомленні Книги катів українського народу.

Усім чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни – ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Окрім того, російські військові порушили Додатковий протокол I до Женевських конвенцій та Положення про закони та звичаї війни на суходолі. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, це класифікується як воєнний злочин.