Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці

Увечері понеділка, 16 листопада, у Львівському районі сталась смертельна ДТП. Водій вантажівки збив чоловіка та втік з місця аварії. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 16 листопада близько 17:15 у селі Куликів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлений водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на пішохода, 66-річного мешканця району, після чого поїхав з місця події. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

Поліцейські розшукали автомобіль, яким було скоєно наїзд, та встановили його водія. Ним виявився 59-річний житель Львівського району, який керував вантажівкою Mercedes Atego. Автомобіль правоохоронці вилучили на спецмайданчик.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ та ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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