Аварія сталася 16 листопада у Рівненському районі

У селі Бронники Рівненського району зіткнулися легковик і маршрутка. Унаслідок ДТП постраждали троє людей, їх госпіталізували. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 16 листопада близько 12:00 на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне. За даними слідства, 60-річний водій маршрутки Iveco, житель Дубенського району, не дотримався безпечної швидкості руху та зіткнувся з попутним автомобілем Dacia Logan. За кермом останнього перебувала 45-річна мешканка Бронників.

Пошкоджений внаслідок зіткнення легковик (фото поліції)

Унаслідок зіткнення травмувалися водійка Dacia, її 25-річна пасажирка та 33-річний пасажир маршрутки. Усіх трьох із тяжкими травмами доправили до лікарні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У водіїв відібрали біологічні зразки, а обидва автомобілі вилучили.