У Чернівцях через атаку російських дронів по об’єкту енергетики частина міста залишилася без електрики. Також не їздять тролейбуси, а котельні подають тепло зі зниженим тиском. БпЛА атакували обласний центр на світанку 17 листопада, повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко в телеграмі.

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За його даними, на місто летіло два російські дрони. Один із них влучив в об’єкт енергетики, через що частина міста залишилася без світла.

«Наразі всі оперативні служби працюють на місці події та усувають наслідки атаки. Жертв і постраждалих немає», – додав Руслан Осипенко.

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У Чернівецькій міській раді додали, що внаслідок нічної ворожої атаки і перебоїв з електропостачанням виникли проблеми з роботою котелень.



«Фахівці “Чернівцітеплокомуненерго” працювали всю ніч. Станом на 10:20 вдалося відновити роботу трьох великих котелень. Наразі тривають роботи з відновлення роботи четвертої. Точний час поки невідомий, але працівники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі», – йдеться у повідомленні.



Повітряну тривогу жовтого рівня в Чернівецькій області оголосили 17 листопада о 5:12. Близько 5:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні БпЛА наближаються до Чернівців зі східної сторони. О 5:58 поінформували про відбій тривоги.