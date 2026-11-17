28 березня 1992 року Папа Іван Павло II призначив Антоніо Франко першим апостольським нунцієм в Україні

У неділю, 15 листопада, в Італії помер колишній ватиканський дипломат Антоніо Франко, який був першим апостольським нунцієм в Україні. Йому було 89 років. Про смерть ієрарха у понеділок, 16 листопада, повідомили у Vatican News.

Антоніо Франко народився 24 березня 1937 року в містечку Пульянелло італійської провінції Беневенто. Священничі свячення він отримав 10 липня 1960 року.

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Після завершення навчання з богослов'я та канонічного права у 1972 році Франко розпочав дипломатичну службу Святого Престолу. Він працював у представництвах Ватикану в Болівії, Ірані та Франції, а також у Постійній місії при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

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Упродовж 1988–1992 років дипломат працював у Раді громадських справ Церкви, яка нині є Відділом у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

28 березня 1992 року Папа Іван Павло II призначив Антоніо Франко першим апостольським нунцієм в Україні та титулярним архиєпископом Ґалльським. 26 квітня того ж року понтифік особисто уділив йому єпископські свячення. Вірчі грамоти президенту України Франко вручив 19 серпня 1992 року. На цій посаді він перебував до 1999 року. Крім дипломатичної роботи, з 14 серпня 1993-го до 7 жовтня 1997 року Антоніо Франко очолював новостворену Апостольську адміністрацію Закарпаття. Сьогодні вона є Мукачівською дієцезією.

Після завершення служіння в Україні Франко продовжив дипломатичну діяльність. 6 квітня 1999 року він став представником Папи Римського на Філіппінах. А 21 січня 2006 року його призначили апостольським нунцієм в Ізраїлі та на Кіпрі, а також апостольським делегатом у Єрусалимі та Палестині. Цю посаду він обіймав до 17 серпня 2012 року, коли завершив дипломатичну службу.

Антоніо Франко помер у лікарні міста Беневенто на півдні Італії.