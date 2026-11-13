В’ячеслав Брюховецький помер у 79 років

У четвер, 12 листопада, у віці 79 років помер Герой України В’ячеслав Брюховецький – літературознавець, педагог і громадський діяч. Він був одним із засновників Народного Руху України, ініціював відродження Києво-Могилянської академії та став її першим президентом. Про смерть Брюховецького повідомили на сторінці університету.

В університеті наголосили, що Брюховецький був серед тих, хто не лише підтримував ідею незалежної України, а й докладав зусиль до її становлення. У 1991 році він узявся за відродження Києво-Могилянської академії – задум, який тоді здавався багатьом нездійсненним.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«В’ячеслав Степанович належав до тих людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги. У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію. Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України», – йдеться у дописі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Завдяки його роботі та ідеям Могилянка стала одним із найуспішніших освітніх проєктів незалежної України. Брюховецький прагнув поєднати традиції історичної Академії із сучасними західними підходами до освіти. Відроджений університет відмовився від радянської спадщини та став одним із перших інноваційних закладів вищої освіти з повністю українською мовою навчання. Серед його основних принципів – академічна доброчесність, патріотизм і розвиток сильної університетської спільноти.

Зокрема, у 1996 році в Києво-Могилянській академії запровадили перші магістерські програми, а у 2008 році відкрили Докторську школу для підготовки докторів філософії. Також університет розвивав студентське самоврядування, культуру взаємоповаги, академічної свободи та критичного мислення. Спільнота Могилянки брала активну участь у Помаранчевій революції та Революції гідності, а також відстоювала університетську автономію в межах Консорціуму з університетської автономії.

«Але чи не найважливішим здобутком В’ячеслава Брюховецького стали люди – покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну. Сьогодні вони працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті. Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе. Вона живе у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював», – додали на сторінці академії.

Що відомо про В’ячеслава Брюховецького

В’ячеслав Брюховецький народився 14 липня 1947 року. Навчався на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був літературознавцем, літературним критиком і педагогом, а з 1982 року – членом Спілки письменників України. Він досліджував українську літературу, писав наукові праці та книжки про її представників, зокрема Миколу Зерова й Ліну Костенко. Загалом науковий доробок Брюховецького налічує понад 400 публікацій.

Одним із головних напрямів його діяльності стало відродження Києво-Могилянської академії. Він очолював заклад на посадах ректора та президента у 1991–2007 роках. Після завершення керівної роботи залишався її почесним президентом.

Брюховецький був одним із засновників Народного Руху України, займався організаційною роботою, однак після завершення цього етапу відмовився від посад у керівних органах політичної сили. На його думку, політикою мали займатися професійні політики.

У 2007 році Брюховецькому присвоїли звання Героя України. Серед інших його відзнак – орден «За заслуги» III ступеня, яким його нагородили у 1997 році, та премія імені Олекси Гірника, яку він отримав у 2005 році. Також Брюховецький був членом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.