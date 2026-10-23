Актор, режисер та колишній керівник театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун

Після тривалої та важкої хвороби на 87-му році життя помер львівський актор, режисер та колишній керівник театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у п’ятницю, 23 жовтня.

«Народний артист України, видатний актор і режиссер, який присвятив своє життя українському театру. Для Львова його ім'я назавжди пов'язане з театром імені Марії Заньковецької, яким він віддав понад пів століття свого життя. Щирі співчуття родині, близьким і всій театральній спільноті», – написав мер Львова.

«Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей.. помер. Про чин похорону буде сповіщено пізніше», – написав син Федора Стригуна Назар.

У вересні ZAXID.NET повідомляв, що Федір Стригун переніс хірургічне втручання, родина не розголошувала причину операції. Для відновлення режисера родина оголошувала збір грошей.

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Що відомо про Федора Стригуна

Федір Стригун народився на Черкащині, але з 1965 року присвятив своє творче життя Львову. З 1965 року Федір Стригун став актором Львівського українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, в з 1987 до 2019 року був художнім керівником театру.

Він зіграв понад сотню театральних ролей, поставив десятки вистав, серед яких «Гайдамаки», «Маруся Чурай», «Хазяїн», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта», «Мазепа». Повернув на сцену оперети Ярослава Барнича «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка». У кіно запам’ятався ролями у стрічках «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Камінна душа».

Він був лауреатом Шевченківської премії 1978 року за виставу «Тил», народним артистом України з 1979 року, академіком Національної академії мистецтв України, кавалером орденів князя Ярослава Мудрого та «За заслуги».