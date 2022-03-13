Авіаудар по військовому аеродромі був нанесений 12 березня

Семеро людей загинули через вчорашній обстріл аеродрому Канатове біля Кропивницького. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович 13 березня.

«У результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродромі, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура, удари були такої сили, що чув навіть увесь Кропивницький», – сказав Андрій Райкович у відеозверненні.

Більше жодних деталей обстрілу Райкович не повідомляє.

Додамо, що вранці 13 березня росіяни обстріляли військовий полігон на Львівщині, загинули 35 людей, ще 134 поранені. Окупанти також втретє обстріляли Івано-Франківський аеропорт, внаслідок чого його інфраструктура практично зруйнована.