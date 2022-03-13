13 березня росіяни завдали авіаудару по школі в с. Зелений Гай за 40 км від Миколаєва. Четверо людей загинули, ще троє поранені.

Авіаудар нанесли близько 16:00 повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Внаслідок артилерійського обстрілу та попадання авіабомби ФАБ-250 сталося руйнування будівлі школи на вул. Василя Стуса та виникла пожежа», – повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Пожежа охопила площу 150 м2. Рятувальники загасили вогонь. З-під завалів дістали людей. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, троє поранених.

За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, за одну ніч 12 березня у Миколаєві було пошкоджено 11 закладів освіти, а також понад 160 будинків та лікарня.

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