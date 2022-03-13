Попри інвалідність Олександр Кононов активно займався волонтерством та підтримував ЗСУ

У селі Борівському під Сєвєродонецьком на Луганщині російські окупанти вбили відомого волонтера, підприємця Олександра Кононова, який свого часу був звільнений з полону «ЛНР». Про це стало відомо у неділю, 13 березня.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти застрелили волонтера його будинку просто в інвалідному візку.

«Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в візочку. Тварі. Спи, братику. Ти дуже крутий. Ти справжній Українець Донбасу. Мордор маст дай», – написав журналіст Руслан Горовий.

Олександр Кононов, який внаслідок нещасного випадку втратив руку і ногу, від початку російсько-української війни в 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом із дружиною потрапив до рук російських найманців, 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес – «Сири Санича», яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

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