В окупантів дуже швидко закінчилися пальне і їжа, вони грабують магазини та будинки українців

Російські війська, які через провал спроби швидко захопити українські території, вимушені змінити тактику. Через логістичні проблеми та погану комунікацію окупанти не можуть забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію . А відтак мусять «перейти на самозабезпечення» до наступних розпоряджень, тобто фактично отримали дозвіл на мародерство.

«Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію. Через це російські війська отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки», – інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка повідомляє, що тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням.

«Кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх», – зазначено у повідомленні.

Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою. Адже це – цілеспрямована політика терору держави окупанта, яка заохочується її вищим керівництвом.

Нагадаємо, що мародерством російські війська почали займатися ще з перших днів війни. В окупантів дуже швидко закінчилися пальне і їжа, вони почали грабувати магазини та будинки українців.

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