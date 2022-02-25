Російські загарбники, які вторглися на територію України і другий день ведуть проти неї безпричинну війну, почали займатися мародерством поблизу Конотопа Сумської області, повідомили у п’ятницю, 25 лютого, Сухопутні війська Збройних сил України.

«Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів», – сказано в повідомленні.

Там зазначили, що наразі на околицях містечка перебуває близько 40 одиниць спаленої ворожої техніки.

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