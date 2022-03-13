У Генштабі заявляють про масову відмову росіян їхати на війну в Україну

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про масову відмову росіян їхати на війну в Україну попри пільги, які їм обіцяє військове керівництво.

Як повідомили наприкінці дня 13 березня в Генштабі, попри обіцянки влади РФ надати військовим статус «ветерана війни» та додаткові пільги, у російській армії фіксують випадки масової відмови від участі в бойових діях на території України.

«Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну” для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу “ветерана війни”, додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу», – повідомляють у Генштабі.

Зазначимо, що полонені російські військові, які потрапляють на допит у СБУ, неодноразово заявляли про так звані «заградотряди» для розстрілу дезертирів, що йдуть за ешелонами російських колон. Тих, хто відмовляється воювати в Україні і хоче повернутися додому – розстрілюють. Через це деякі росіяни добровільно здаються в полон ЗСУ.

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