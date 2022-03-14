П’єр Афнер захопив віллу дочки Путіна Катерини Тихонової

Російське видання The Insider, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, повідомило, що у французькому місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки президента Росії Владіміра Путіна «Альта Міра», змінив там замки і заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців.

Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати. У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

Крім того, на віллі було знайдено низку документів, які стосуються російського олігарха Геннадія Тимченка, якого називають «гаманцем Путіна».

Згідно з реєстром нерухомості Франції, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана чоловікові Катерини Тихонової Кирилу Шамалову.

Інформацію про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, ще в 1996 році публікував політик Олександр Бєляєв. Тоді йшлося, що Путін купує нерухомість за гроші, викрадені з мерії Санкт-Петербурга.

Вілла Шамалова – не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського.

Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.