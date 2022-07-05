Мешканця Чернівецького району 29-річного Максима Трусова засудили до 1 року та 6 місяців ув’язнення за обман переселенців із житлом. За даними слідства, чоловік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обманув щонайменше трьох переселенців із Харкова, Києва і Фастова, взявши від них аванс за оренду фіктивної квартири. Поліція затримала шахрая у березні 2022 року, у травні суд призначив Максиму Трусову умовний термін, зараз прокуратура оскаржила вирок.

Про вирок буковинцю у вівторок, 5 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. «Суд першої інстанції засудив громадянина до двох років умовно. Прокуратура не погодилась та подала апеляційну скаргу. Чернівецький апеляційний суд підтримав позицію прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та призначив чоловіку реальну міру покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у матеріалах справи, 29-річний Максим Трусов із міста Сторожинець після 24 лютого 2022 року опублікував на OLX фейкове оголошення про оренду квартири у Чернівцях. У березні чоловік взяв аванс за оренду житла від трьох переселенців із Києва, Харкова та Фастова: люди відправили йому на картку по 50 доларів (1,5 тис. грн) кожен. Кошти шахрай забрав собі та зник зі зв'язку.

У суді першої інстанції 29-річний Максим Трусов свою вину визнав повністю, підтвердив, що взяв кошти від переселенців як аванс за оренду фіктивного житла у Чернівцях, пізніше повернув людям гроші та просив суд суворо його не карати.

Суддя Першотравневого районного суду Чернівців Лариса Стоцька у травні 2022 року визнала 29-річного Максима Трусова винним за ч. 1, ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно) та засудила до двох років умовно, проте прокуратура оскаржила вирок. Відтак, Чернівецький апеляційний суд скасував попереднє рішення. Суддя Віталій Давній призначив обвинуваченому реальний термін – 1 рік та 6 місяців позбавлення волі.