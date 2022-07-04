Колишнього листоношу чернівецької дирекції «Укрпошти» засудили до трьох років ув’язнення за привласнення пенсій та соцвиплат на суму понад 300 тис. грн. За даними слідства, працівник пошти підробляв підписи пенсіонерів і забирав усі кошти собі. У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Про вирок листоноші у понеділок, 4 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За інформацією правоохоронців, працівник чернівецької дирекції «Укрпошти» підробляв документацію про отримання пенсій мешканцями Чернівецької області та забирав гроші собі.

«Із травня по серпень 2021 року листоноша привласнив пенсії, соціальні виплати, а також розрахунки громадян за комунальні послуги на загальну суму понад 300 тис. грн. Вносив до офіційних документів недостовірну інформацію – підробляв підписи громадян, які свідчили про отримання ними пенсій та соціальних виплат», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що під час судового засідання листоноша свою вину не заперечував. Суд визнав працівника пошти винним у шахрайстві, привласненні коштів та підробці офіційних документів (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ). За скоєне йому призначили три роки позбавлення волі.