Львівська поліція затримала шахрая, що видурив у пенсіонерки 150 тис. грн. Чоловік з Донецької області запевнив жінку, що її донька потрапила у ДТП і ці гроші треба на її лікування. Про викриття шахрая 13 травня повідомила Нацполіція Львівщини.

У поліцію звернулась 82-річна львів’янка та повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік та розповів, що її донька потрапила у ДТП, отримала травми і для її лікування терміново необхідні гроші. Пенсіонерка повірила у цю історію і потім до неї приїхав чоловік, якому вона передала 150 тис. грн. Згодом з’ясувалось, що в аварію родичка заявниці не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

Поліцейські затримали 35-річного шахрая з Донецької області

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 35-річний житель Донецької області, який тимчасово мешкає у Львові.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років.