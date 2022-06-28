Чернівецькі правоохоронці оголосили про підозру двом мешканцям Буковини, які замовили в онлайн-магазині товари, отримали посилки на пошті за підробленими паспортами, не розрахувавшись. Чоловіки встигли забрати товарі на майже півмільйона гривень.

Як у вівторок, 28 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, двом учасникам злочинної групи повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Чоловіки замовляли сонячні інвертори (прилади для сонячних електростанцій) в онлайн-магазині та отримували замовлення на пошті, використовуючи підроблені документи.

«Підозрювані замовляли через онлайн-магазин мережеві сонячні інвертори та шахрайським шляхом, використовуючи підроблені офіційні документи – паспорти громадян України, отримували через поштові відділення товари не сплативши їх вартість – майже 500 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Організатору та учаснику організованого злочинної групи повідомили про підозру у заволодінні майном підприємства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 ККУ). Розслідування триває.