Шахраєм виявився 37-річний громадянин Болгарії

Львівські поліцейські затримали 37-річного громадянина Болгарії, який за допомогою спеціального обладнання зчитував інформацію з банківських карток користувачів банкоматів. За такі дії іноземцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили в поліції Львівщини, шахрай встановлював у картридери банкоматів області спеціальні скімінгові пристрої для зчитування даних банківських карток людей. Також іноземець встановлював приховані відеокамери, що фіксували введення PIN-кодів. Зібрану інформацію чоловік зберігав на власному комп’ютері.

Зазвичай такі дані використовуються для виготовлення дублікатів карток і подальшого зняття з них готівки. Наразі правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до шахрайського заволодіння грошима. За попередніми даними, йому вдалося зчитати інформацію з 57 банківських карт користувачів банкоматів.

Під час обшуків у чоловіка вилучили спеціальне обладнання для зчитування даних банківських карток

Під час обшуків у помешканні чоловіка поліцейські вилучили комп’ютери, де зберігалися дані банківських карток громадян, скімінгове обладнання та металеві накладки з відеокамерами.

Фігуранту оголошену підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Кіберполіція нагадує мешканцям про необхідність уважно оглядати банкомат перед використанням. Якщо ви помітили невідповідність елементів за кольором або підозрілі деталі, то краще не використовувати такий банкомат. Під час введення PIN-коду слід прикривати клавіатуру рукою, це допоможе запобігти крадіжці карткових даних за допомогою прихованих відеокамер. Також не варто повідомляти нікому дані банківської карти, особливо CVV та PIN-код (навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію).