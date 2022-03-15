Посольство у Києві тимчасово зачинили

Південна Корея переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Також країна передала Україні гуманітарну допомогу на понад 10 млн доларів. Про це у понеділок, 14 березня, повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації.

«Посольство Республіки Корея в Україні працюватиме у Чернівцях. Крім того, Корея вже скерувала до України гуманітарних вантажів на понад 10 млн доларів та продовжуватиме допомагати», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОВА.

Про рішення перенести посольство заявив сам посол Республіки Корея в Україні та Молдові Кім Хьонг Те, який приїхав до Чернівців. Він уточнив, що посольство переїхало через небезпеку у Києві.

До Чернівців з Києва своє посольство також перенесла Туреччина, про це ще 10 березня повідомив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч.

У Києві наразі залишається посол Польщі Бартош Ціхоцький, 4 березня він заявив, що його від’їзд зараз означав би удар по моральному духу українців. Натомість посольства низки країн вже переїхали з Києва до Львова.