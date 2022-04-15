Через відзначення Великодня в Івано-Франківській області змінили комендантську годину на два дні: заборону перебувати на вулиці скоротили на годину. Відповідне рішення прийняла рада оборони Прикарпаття у п’ятницю, 15 квітня.

Як повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук, на період Великодня відбулись зміни комендантської години. За рішенням ради оборони області, у ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00, а у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00.

За словами Світлани Онищук, напередодні відбулася зустріч влади із представниками релігійних організацій Прикарпаття. Йшлося, зокрема, про забезпечення правоохоронцями громадського порядку біля храмів області, а також зміну в період святкувань комендантського часу.

«Цьогоріч ми зустрічатимемо це світле свято в умовах воєнного стану. Тому нам вкрай важливо, щоби святкування на Прикарпатті відбулись насамперед безпечно. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити громадський порядок, особливо на час служб та на території храмів», – сказала Світлана Онищук у відеозверненні до мешканців області.

Вона також наголосила, що на Великдень церковні дзвони не будуть використовуватися для сповіщення про повітряну тривогу: «Від початку війни церковні дзвони у селах слугували сповіщенням про повітряну тривогу, оскільки існували певні несправності системи оповіщення. Наразі усі недоліки усунені, система оповіщення справно працює у всіх населених пунктах нашої області. Наголошуємо, що у великодню неділю церковні дзвони у всіх храмах Прикарпаття використовуватимуть за їх прямим призначенням», – зазначила керівниця Івано-Франківської ОВА.

Також Світлана Онищук попросила мешканців Прикарпаття та переселенців з повагою та розумінням ставитися до роботи правоохоронних органів, зокрема, щодо перевірки документів та посиленого патрулювання вулиць.

Нагадаємо, комендантську годину в Івано-Франківську ввели на другий день повномасштабного вторгнення Росії – 25 лютого. Діяла вона з 22:00 до 8:00. У понеділок, 11 квітня, на території Івано-Франківської області змінили тривалість комендантської години із 22:00 до 06:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.