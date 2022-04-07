На Тернопільщині перевізникам та службам таксі заборонили працювати у період комендантської години. Про заборону повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини у четвер, 7 квітня, зазначивши, що рішення набрало чинності ще з попереднього дня, 6 квітня.

Відповідне рішення прийняла Рада оборони області. Відтак з 6 квітня забороняється здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів під час комендантської години, з 22:00 до 06:00.

Заборона стосується всіх перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів у межах Тернопільської області.

Водночас заборона не стосується працівників критичної інфраструктури, які мають підтверджуючі документи чи перепустки.

Як уточнив під час брифінгу голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, служби таксі вночі не працюватимуть. Пасажирам, які мають квиток на нічний потяг, він порадив приїжджати на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.