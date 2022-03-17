Голова Тернопільської військової адміністрації повідомив про виконання 90% маршрутів у межах області. Зокрема, 17 березня автобуси виїхали у всіх напрямках. Наразі найбільшою проблемою є сполучення у напрямку Збаража, втім, її незабаром обіцяють вирішити.

За словами голови Тернопільської військової адміністрації Володимира Труша, у четвер, 17 березня, вперше від початку війни, виконуються 90% маршрутів. У четвер, 17 березня, автобуси виїхали у всіх напрямках.

«Нормальне сполучення у нас зараз в Чортківському напрямку і до Бучача. Сьогодні поїхали автобуси у Почаїв, Підволочиськ. Наразі залишається проблемним лише доїзд у напрямку Збаража. Проблему незабаром уснемо», – пообіцяв він.

Зазначимо, що 24 лютого, у перший день війни, на Тернопільщині скасували транспортне сполучення з іншими областями.