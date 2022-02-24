Також зупиненні пасажирські перевезення в самому Тернополі

На Тернопільщині під час засідання штабу оборони області прийняли рішення про зупинку руху міжобласних автобусів. Водночас Тернопільська облдержадміністрація і Тернопільська міська рада повідомляють, що автобуси, які їдуть в область, ще прибудуть на автовокзал. Також здійснюються рейси між районами.

Сьогодні, 24 лютого, під час засідання штабу оборони Тернопільщини прийняли ряд важливих рішень для забезпечення життєдіяльності краю. Зокрема, тимчасово закрили садочки й школи, зупинили громадський транспорт в обласному центрі та скасували рейси автобусів з Тернопільщини в інші області.

«Щодо роботи міжобласного громадського транспорту, рада оборони Тернопільщини прийняла рішення зупинити рух автобусів з області. Автобуси, які прибувають в область, їдуть за графіком. Також працюють внутрішньообласні рейси. Поліція Тернополя працює в посиленому режимі», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Також мер зазначив, що в Тернополі сьогодні, 24 лютого, розгортаються блокпости на в’їзді у місто. На блокпостах будуть працювати виключно працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України.

Очільник міста закликав усіх, хто є резервістами першої та другої черги терміново з’явитися у військовий комісаріат, щоб пройти реєстрацію для призову у Збройні сили України.