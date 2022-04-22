Посвятити пасхальні кошики можна буде напередодні у суботу, а помолитися вранці неділі або під час літургій онлайн

Попри те, що у Львівській області скасували комендантську годину у Великодню ніч, богослужінь, які зазвичай проводять опівночі, у Львові не проводитимуть. Таке рішення прийняли після консультацій із Радою єпископів Львова, повідомляє прес-служба Львівської міськради. Також не буде масових заходів на обливаний понеділок.

«Львівська міська рада це рішення проговорила з місцевими єпископами, і таке рішення владики підтримали. Головна причина – це безпека львів’ян. Ми вже остаточно зрозуміли за ці два місяці страшної війни, що для ворога немає нічого святого, тому ми можемо чекати від них будь-якої підлості, навіть у найбільше християнське свято», – пояснив керівник адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.

Всі богослужіння були сплановані заздалегідь, ще до Вербної неділі, складено відповідні графіки, які минулої неділі озвучили вірянам. Тому жодних змін вносити не будуть, незважаючи на те, що обмеження комендантської години в у Великодню ніч скасували.

ZAXID.NET повідомляв розклад богослужінь у катедральних соборах Львова у неділю, 24 квітня.

Нагадаємо, українців застерегли про можливі провокації та обстріли церков під час масових богослужінь на Великдень, тому рекомендовано залишатися вдома та дивитися трансляції літургій онлайн.