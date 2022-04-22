Українців закликали уникати масових богослужінь на Великдень, адже російські війська можуть обстрілювати церкви

В ніч з 23 на 24 квітня на Львівщині не буде комендантської години. У Великодню ніч віряни в області зможуть потрапити на нічні богослужіння, а от у Львові – ні, у місті через воєнний стан відмінили нічні літургії. Про одноразову відміну комендантської години повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації у п'ятницю, 22 квітня.

ЛОВА опублікувала наказ у якому йдеться, що від 23:00 суботи 23 квітня і до 06:00 ранку неділі 24 квітня комендантської години на Львівщині не буде.

Наказ про відміну комендантської години (фото ЛОВА)

До слова, українців закликали уникати масових богослужінь на Великдень, адже російські війська можуть обстрілювати церкви. Українцям радять за можливості залишатися вдома та дивитися трансляції літургій онлайн.

Втім, святкові богослужіння у церквах таки відбудуться. ZAXID.NET опублікував розклад великодніх літургій у катедральних соборах Львова.