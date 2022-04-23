На Львівщині таки буде комендантська година у Великодню ніч. Наказ, який напередодні підписав Максим Козицький про дозвіл виходити на вулицю у ніч з 23 на 24 квітня – скасований. Голова Львівської ОВА повідомив, що він відновив комендантську годину через ймовірну діяльність диверсійних груп.

«У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня», – написав Козицький у суботу, 23 квітня, в Telegram.

А надалі комендантська година буде як звично – щодня і триватиме з 23:00 вечора до 05:00 ранку.

Також Максим Козицький повідомив, що Церковне керівництво області погодилося не проводити нічних великодніх літургій. В усіх храмах Львівщини нічні богослужіння переносять на вранішні години.

«На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій», – додав голова ЛОВА Максим Козицький.