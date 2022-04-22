Львів'яни та гості міста зможуть обливатись у фонтанах на площі Митній (на фото) та на Коперинка

У Львові не будуть проводити традиційне масове святкування Обливаного понеділка на площі Ринок 25 квітня. Як альтернативу містянам пропонують поливання у відкритих фонтанах в центрі міста.

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, з міркувань безпеки жодних масових заходів на Великодні свята Львівська міська рада не організовуватиме. У тому числі не проводитимуть святкування Обливаного понеділка.

«Для тих, хто все ж бажає дотриматись традицій Обливаного понеділка, у місті запустили фонтан на пл. Митній і два фонтани на вул. Коперника. Відтак мешканці і гості нашого міста, які хочуть долучитися до традиційних обливань у другий день після Великодня, зможуть зробити це на пл. Митній», – повідомили у мерії.

У міськраді нагадали, що фонтани на площі Ринок та площі Марійській закриті захисними металевими конструкціями і, відповідно, не працюватимуть.

Нагадуємо, що у ніч на 24 лютого на Львівщині скасували комендантську годину, втім нічних богослужінь у Львові проводити не будуть.