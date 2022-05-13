Російські куратори відправили чоловіка в Україну для здійснення диверсій

Слідчі СБУ завершили розслідування справи російського диверсанта, якого затримали на Волині наприкінці березня. У березні 2022 року він потрапив на Волинь через українсько-білоруський кордон. За версією слідства, сюди шпигуна відправили для здійснення диверсій, втім, його встигла затримати конттрозвідка. Чоловік визнав свою провину, а також заявив про бажання потрапити у список на обмін.

Про завершення досудового розслідування у цій справі повідомила прес-служба СБУ Волині у п'ятницю, 13 травня. Слідчі встановили, що громадянин Росії протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях так званої «ДНР». Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, біля Авдіївки, Ясинуватої та Красного Лиману.

У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За інформацією контррозвідки, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль. Там він мав очікувати на подальші вказівки російських кураторів. Втім, наприкінці березня його затримала контррозвідка.

«Зловмисник свою вину у вчинених злочинах визнав повністю. Також він заявив про своє бажання бути внесеним у списки для обміну полонених. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом слідчі скерували до суду», – повідомляє СБУ.

Чоловіка звинувачують в порушенні ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України), ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом збройних формувань) та ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).