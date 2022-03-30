Чоловік писав антиукраїнські заклики про повалення влади у інтернеті

Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки ув'язнення ворожому агітатору. Чоловік закликав до повалення влади в Україні, а також пропонував військовим приєднуватись до незаконних бандформувань ОРДЛО.

Про вирок агітатору стало відомо 29 березня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Як встановило слідство, інтернет-агент закликав захоплювати державну владу в Україні, а українських військових – приєднуватись до незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Наразі невідомо, протягом якого часу агент писав ці заклики та коли саме його злочинну діяльність припинили.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у порушенні ч.3 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і призначив йому чотири роки ув'язнення. Зазначимо, санкція цієї статті передбачає максимум ув'язнення до п'яти років. Крім того, у агітатора повинні конфіскувати майно, окрім житла.