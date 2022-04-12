В ніч на 12 квітня російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області. Внаслідок атаки жертв немає, рятувальники вже ліквідували пожежу.

Інформацію про це повідомив зранку в вівторок, 12 квітня, голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту нашої області. Пожежа ліквідована, жертв немає. Звертаюсь до всіх жителів Хмельниччини: не ігноруйте сигнал тривоги, використовуйте укриття. Слава ЗСУ, слава Україні», – звернувся Сергій Гамалій.

Востаннє росіяни атакували Хмельниччину ракетами вночі 30 березня. Тоді ворог завдав ударів по трьох промислових об'єктах області. Під час цієї атаки вперше від початку повномасштабної війни постраждало місто Хмельницький.

За день до цього, 29 березня, росіяни завдали удару по військовому аеродромі у місті Старокостянтинів.