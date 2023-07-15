Наразі до іноземної служби передали досьє на 25 колаборантів

Україна розпочала процес передачі даних про колаборантів, які можуть перебувати на території Європи, до бази розшуку Інтерполу. База даних допоможе розшукувати злочинців, які хотіли сховатися від правосуддя за кордоном, повідомив у п'ятницю, 14 липня, керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, є випадки, коли проросійські колаборанти не тільки не виїжджали до Росії, але й їхали до Європи, де переховувалися від українських правоохоронців. Водночас колаборанти позиціонують себе постраждалими від війни, отримуючи пільги та виплати від країн ЄС.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не "жертви війни" або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, тобто "за порєбрік"», – повідомив Сергій Болвінов.

Вирахувати колаборантів за кордоном правоохоронцям допомагають українці, які перебувають у країнах Євросоюзу. За словами Сергія Болвінова, громадяни України надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів.

Поліція вже надіслала 25 досьє із даними на колаборантів-утікачів. Сергій Болвінов закликав українців, які перебувають на території Європи, повідомляти правоохоронцям інформацію про колаборантів. Чи Інтерпол отримуватиме тільки дані про колаборантів з Харківщини, чи й з інших регіонів України, Сергій Болвінов не уточнив.