Чоловіка завербували російські спецслужби ще на початку 2000-х років

Служба безпеки України затримала у Херсоні агента російських спецслужб, який організував мережу ворожих інформаторів. Проросійські мешканці Херсону, яких завербував чоловік, збирали дані про бойові позиції ЗСУ та їхньої техніки, повідомили у понеділок, 24 липня, у прес-службі СБУ.

Резидент ФСБ мав збирати та передавати інформацію, яку знайшли його поплічники. Шпигун залучив до своєї мережі до 10 людей, які підтримували агресію Росії проти України.

«Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню «Град» та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали керівника шпигунської мережі під час спроби передати зібрані дані росіянам. Організатором злочинної мережі виявився мешканець Херсону, якого росіяни завербували ще на початку 2000-х, коли він часто їздив до РФ. Чоловік працював на одному з приватних охоронних підприємств.

«Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора», – повідомили у прес-службі.

Чоловік повернувся до України перед початком повномасштабної війни Росії проти України. З ним одразу вийшов на зв'язок агент ФСБ та надав йому завдання.

Шпигуну оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне ув'язнення.