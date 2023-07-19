Через ризик підриву потягів групу шпигунів затримали раніше, відмовившись від подальшого слідкування за нею

Найбільша в історії російська розвідувальна мережа у Польщі, яку викрили правоохоронці у березні, планувала здійснювати диверсії стосовно озброєння та гуманітарної допомоги Україні. Злочинці хотіли підривати потяги, якими країни Заходу переправляють військову допомогу Україні, повідомило у середу, 19 липня, TVP.Info із посиланням на статтю Gazeta Polska.

Російські агенти, які діяли на території Польщі, встановлювали камери на шляхах постачання зброї Україні поблизу Львівської області та, за даними видання, намагалися влаштувати підрив потягів, які везуть озброєння до України. З березня по липень 2023 року польське агентство внутрішньої безпеки затримало 15 осіб, причетних до російської шпигунської мережі.

За даними GP, шпигуни отримували завдання безпосередньо з Москви, а після їхнього виконання отримували гроші у криптовалюті. Згодом винагороду агенти переводили у готівку.

За біткоїни учасники шпигунської мережі мали не лише збирати інформацію, фотографувати військові та цивільні об’єкти чи розпалювати антиукраїнські та антинатівські настрої, але й готувати диверсійні акти. Зокрема, йдеться про підрив потягів із гуманітарною та військовою допомогою, призначеною для України.

«У 66-томних матеріалах справи є дані, які вказують, зокрема, на те, що вони планували підірвати ешелони зі зброєю та гуманітаркою для України. Тому перші арешти агентів відбулися саме 15 березня, а не в інший день. Ризик нападів був надто великим, щоб продовжувати спостереження за групою», – повідомило видання із посиланням на співрозмовника, причетного до слідства.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали 15 громадян Білорусі, Росії та України, які допомагали Москві в агресії проти України. Камери шпигунів для слідкування за перевезеннями озброєння виявили у Підкарпатському воєводстві та в кількох інших. Після інциденту Польща посилила охорону залізниці та іншої критичної інфраструктури, зокрема, поблизу України.