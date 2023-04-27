Працівницю державного зерносховища на Волині звинуватили у розтраті зерна на 1,3 млн грн. Без відома керівництва жінка продала 200 тонн пшениці врожаю 2021 року. За розтрату майна у великих розмірах їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Про вручення підозри жінці стало відомо у четвер, 27 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

«Попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі на Волині, матеріально відповідальна працівниця без відома власника та належного обліку відпустила невідомим особам зерно пшениці врожаю 2021 року на суму понад 1,3 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Бюро економічної безпеки додають, що сумарно йдеться про 200 тонн пшениці. Слідчі вручили жінці підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). У разі доведення вини їй загрожує від семи до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, у березні Вищий антикорупційний суд призначив десять років тюрми екс-начальнику «Луцького комбінату хлібопродуктів №2» Степану Москвичу за розтрату зерна на 56 млн грн. Екс-начальнику елеватора, який був співучасником злочину, дали сім років тюрми.