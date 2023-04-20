Георгій Штефанеса працював проектним менеджером Підгайцівської сільради

Луцький суд призначив п'ять з половиною років тюрми екс-чиновнику Підгайцівської сільради Георгію Штефанесі за заволодіння 500 тис. грн. Його визнали винним у заволодінні чужим майном та у нападі на журналістку. Також суд зобов'язав екс-посадовця виплатити сільраді 500 тис. грн завданих збитків.

У суді прокурор довів, що чиновник зареєстрував дружину підприємцем та у 2019-2020 роках від імені цього підконтрольного ФОП уклав із Підгайцівською сільрадою договори про виконання робіт із капітального ремонту вулиці у селі Підгайці та території дитячого садочка в селі Романів.

Надалі Георгій Штефанеса організував виготовлення та підписання актів виконаних будівельних робіт із недостовірними відомостями про їх обсяг та вартість. На підставі цих документів на рахунки підконтрольного йому ФОП із місцевого бюджету перерахували понад півмільйона гривень за роботи, які насправді не виконувались.

Окрім того, судили його також за перешкоджання журналістській діяльності. У січні 2021 року він накинувся на журналістку Людмилу Яворську, яка перебувала у приміщенні Підгайцівської сільської ради.

Про вирок Луцького міськрайонного суду у цій справі стало відомо в четвер, 20 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

«Суд визнав проектного менеджера Підгайцівської сільської ради Луцького району винуватим в організації заволодіння чужим майном, в тому числі у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності. Суд призначив йому покарання у виді п'яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати посади в державних органах», – йдеться у повідомленні.

Також суд задоволив цивільний позов прокурора в інтересах Підгайцівської сільської ради про стягнення із обвинуваченого понад півмільйона гривень завданих громаді збитків.

Нагадаємо, що Георгій Штефанеса фігурував і у іншому скандалі: його невістка відкрила у приміщенні сільради манікюрний салон. Причому, майже рік він працював незаконно, без договору оренди.