Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років

Волинські слідчі вручили підозру 64-річному проектному менеджеру Підгайцівської сільської ради, повідомила прес-служба поліції області у четвер, 1 липня. Слідство підозрює посадовця у заволодінні коштами сільради. Зокрема, чоловік передавав акти виконаних робіт із завищеними сумами. До афери могли бути причетні й інші посадовці, зокрема, підозру раніше вручили інженеру.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчі встановили факт невиконання робіт уже на двох об’єктах будівництва, де замовником виступала Підгайцівська сільська рада. Нині сума збитків за цими фактами становить понад 500 тис. грн. Раніше підозру повідомили інженерові, який здійснював технічний нагляд за об’єктами будівництва. У середу, 30 червня, підозру повідомили 64-річному проектному менеджеру сільради. За версією слідства, він організував через підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами Підгайцівської сільської ради.

«Це відбувалось шляхом подання для оплати до підрозділів Державного казначейства України актів виконаних підрядних робіт із внесеними завідомо неправдивими (завищеними) відомостями про вартість робіт та матеріалів, використаних під час будівельних робіт», – йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваному інкримінують порушення одразу декількох статей, зокрема, ч.3 і ч.4 статті 191 (привласнення, розтрата майна). Зокрема, санкція ч. 4 цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років. У рамках цього провадження виконують ще 18 будівельно-технічних експертиз. Слідчі готуються вручити підозри іншим фігурантам справи.