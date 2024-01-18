Георгій Штефанеса працював проектним менеджером Підгайцівської сільради

Колишнього чиновника Підгайцівської сільради на Волині Георгія Штефанесу оголосили у розшук. Чоловіка у грудні 2023-го засудили до п’яти з половиною років ув’язнення за розкрадання півмільйона гривень з бюджету громади та перешкоджання журналістській діяльності.

Зазначимо, що у квітні 2023-го року Луцький міськрайонний суд визнав Георгія Штефанесу винним у заволодінні 500 тис. грн з бюджету Підгайцівської громади, де він працював проектним менеджером. У суді слідство довело, що чоловік підписував акти виконаних робіт із недостовірними відомостями про їхній обсяг та вартість. На підставі цих документів на рахунки підконтрольного йому ФОП із місцевого бюджету перерахували понад півмільйона гривень за роботи, які насправді не виконувались.

Окрім цього, судили його і за напад на журналістку Людмилу Яворську: суд визнав його винним у перешкоджанні журналістській діяльності. Георгій Штефанеса з рішенням не погодився і подав апеляцію. У грудні Волинський апеляційний суд відхилив скаргу і залишив вирок першої інстанції у силі.

Однак, засуджений досі не перебуває у місцях позбавлення волі. На сайті МВС зазначено, що чоловік зник 14 грудня, одразу після проголошення вироку.

У прес-службі поліції Волині зазначили, що вирок суду щодо Штефанеси надійшов до поліції на початку січня. «Його перевірили за місцем проживання, однак там не виявили. Відповідно, 13 січня засуджений оголошений в розшук та невдовзі буде оголошений в міжнародний розшук. Вживаються заходи для його виявлення і затримання», – повідомили правоохоронці.

За попередньою інформацією, чоловік виїхав за кордон.

Нагадаємо, що Георгій Штефанеса фігурував і у іншому скандалі: його невістка відкрила у приміщенні сільради манікюрний салон. Причому, майже рік він працював незаконно, без договору оренди.