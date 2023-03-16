Степан Москвич очолював «Луцький КХП №2» у 2014 році

Вищий антикорупційний суд призначив десять років тюрми екс-начальнику «Луцького комбінату хлібопродуктів №2» Степану Москвичу за розтрату зерна на 56 млн грн. У нього також постановили конфіскувати все майно. Екс-начальнику елеватора, який був співучасником злочину, дали сім років тюрми.

У суді прокурор довів, що з лютого 2014 року по червень 2014 року директор та начальник елеватора державного підприємства «Луцький КХП №2», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату 26 тис. тонн зерна державного ПАТ «Аграрний фонд». Це зерно перебувало на зберіганні підприємства. Таким чином, керівники КХП спричинили «Аграрному фонду» збитки на понад 56 млн грн.

Про вирок Вищого антикорупційного суду в цій справі стало відомо в четвер, 16 березня, після повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Екс-директора підприємства та екс-начальника елеватора визнали винними у порушенні ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна).

«Колишньому директору держпідприємства призначено 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5)», – йдеться у повідомленні.

Також колишньому начальнику елеватора суд призначив 7,5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки. У нього також конфіскують частину майна, але якого саме – не уточнюють. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в суді протягом 30 днів.

Додамо, що Степан Москвич є відомим на Волині аграрієм, в 2015 році балотувався у мери Луцька від «Аграрної партії».